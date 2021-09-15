Криштиану Роналду повторил рекорд Икера Касильяса

36-летний португалец провел 177-й матч в основном турнире Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 10:59
  • 1567 просмотров
  • 0 комментариев
Криштиану Роналду повторил рекорд Икера Касильяса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду провел 177-й матч в основном турнире Лиги чемпионов, повторив тем самым рекорд испанского голкипера Икера Касильяса. 101 встречу 36-летний португалец отыграл за «Реал», 53 - за «Манчестер Юнайтед», где 1 октября 2003 года состоялся его дебют в ЛЧ в гостевом поединке со «Штутгартом» (1:2), 23 - за «Ювентус». Между тем гол в ворота «Янг Бойза» стал уже 135-м для Роналду в основном турнире ЛЧ. 105 раз он отличился за «Реал», 16 - за «Манчестер» Юнайтед» и 14 - за «Ювентус».

К слову, в стартовый день ЛЧ-2021/22 отметились голами еще два топовых бомбардира, причем оба из «Баварии». 75-й мяч в основном турнире Лиги чемпионов забил Роберт Левандовски, 49-й - Томас Мюллер, который вышел на 8-е место в бомбардирском рейтинге ЛЧ, обойдя Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко.

Топ-10 гвардейцев основного турнира Лиги чемпионов

 

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Икер КАСИЛЬЯС

Реал (150), Порту (27)

177

 

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Манчестер Юнайтед (53), Реал (101), Ювентус (23)

177

3.

ХАВИ

Барселона

151

4.

Лионель МЕССИ

Барселона

149

5.

РАУЛЬ

Реал (130), Шальке (12)

142

6.

Райан ГИГГЗ

Манчестер Юнайтед

141

7.

Карим БЕНЗЕМА

Лион (19), Реал (111)

130

 

Андреас ИНЬЕСТА

Барселона

130

8.

СЕРХИО РАМОС

Реал

129

9.

Кларенс ЗЕЕДОРФ

Аякс (11), Реал (25), Милан (89)

125

 

Томас МЮЛЛЕР

Бавария

125

Топ-10 бомбардиров основного турнира Лиги чемпионов

 

Игрок

Клубы

Голы

1.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Манчестер Юнайтед (16), Реал (105), Ювентус (14)

135

2.

Лионель МЕССИ

Барселона

120

3.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Боруссия Д (17), Бавария (58)

75

4.

Карим БЕНЗЕМА

Лион (12), Реал (59)

71

 

РАУЛЬ

Реал (66), Шальке (5)

71

6.

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

ПСВ (8), Манчестер Юнайтед (35), Реал (13)

56

7.

Тьерри АНРИ

Монако (7), Арсенал (35), Барселона (8)

50

8.

Томас МЮЛЛЕР

Бавария

49

9.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Аякс (6), Ювентус (3), Интер (6), Барселона (4),

48

 

 

Милан (9), ПСЖ (20)

 

 

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо (15), Милан (29), Челси (4)

48
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности