Криштиану Роналду повторил рекорд Икера Касильяса

Криштиану Роналду провел 177-й матч в основном турнире Лиги чемпионов, повторив тем самым рекорд испанского голкипера Икера Касильяса. 101 встречу 36-летний португалец отыграл за «Реал», 53 - за «Манчестер Юнайтед», где 1 октября 2003 года состоялся его дебют в ЛЧ в гостевом поединке со «Штутгартом» (1:2), 23 - за «Ювентус». Между тем гол в ворота «Янг Бойза» стал уже 135-м для Роналду в основном турнире ЛЧ. 105 раз он отличился за «Реал», 16 - за «Манчестер» Юнайтед» и 14 - за «Ювентус».
К слову, в стартовый день ЛЧ-2021/22 отметились голами еще два топовых бомбардира, причем оба из «Баварии». 75-й мяч в основном турнире Лиги чемпионов забил Роберт Левандовски, 49-й - Томас Мюллер, который вышел на 8-е место в бомбардирском рейтинге ЛЧ, обойдя Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко.
Топ-10 гвардейцев основного турнира Лиги чемпионов
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Реал (150), Порту (27)
|
177
|
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Манчестер Юнайтед (53), Реал (101), Ювентус (23)
|
177
|
3.
|
ХАВИ
|
Барселона
|
151
|
4.
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
149
|
5.
|
РАУЛЬ
|
Реал (130), Шальке (12)
|
142
|
6.
|
Райан ГИГГЗ
|
Манчестер Юнайтед
|
141
|
7.
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Лион (19), Реал (111)
|
130
|
|
Андреас ИНЬЕСТА
|
Барселона
|
130
|
8.
|
СЕРХИО РАМОС
|
Реал
|
129
|
9.
|
Кларенс ЗЕЕДОРФ
|
Аякс (11), Реал (25), Милан (89)
|
125
|
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Бавария
|
125
Топ-10 бомбардиров основного турнира Лиги чемпионов
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Манчестер Юнайтед (16), Реал (105), Ювентус (14)
|
135
|
2.
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
120
|
3.
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Боруссия Д (17), Бавария (58)
|
75
|
4.
|
Карим БЕНЗЕМА
|
Лион (12), Реал (59)
|
71
|
|
РАУЛЬ
|
Реал (66), Шальке (5)
|
71
|
6.
|
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
|
ПСВ (8), Манчестер Юнайтед (35), Реал (13)
|
56
|
7.
|
Тьерри АНРИ
|
Монако (7), Арсенал (35), Барселона (8)
|
50
|
8.
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Бавария
|
49
|
9.
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Аякс (6), Ювентус (3), Интер (6), Барселона (4),
|
48
|
|
|
Милан (9), ПСЖ (20)
|
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо (15), Милан (29), Челси (4)
|
48
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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