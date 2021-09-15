Криштиану Роналду повторил рекорд Икера Касильяса

Криштиану Роналду провел 177-й матч в основном турнире Лиги чемпионов, повторив тем самым рекорд испанского голкипера Икера Касильяса. 101 встречу 36-летний португалец отыграл за «Реал», 53 - за «Манчестер Юнайтед», где 1 октября 2003 года состоялся его дебют в ЛЧ в гостевом поединке со «Штутгартом» (1:2), 23 - за «Ювентус». Между тем гол в ворота «Янг Бойза» стал уже 135-м для Роналду в основном турнире ЛЧ. 105 раз он отличился за «Реал», 16 - за «Манчестер» Юнайтед» и 14 - за «Ювентус».

К слову, в стартовый день ЛЧ-2021/22 отметились голами еще два топовых бомбардира, причем оба из «Баварии». 75-й мяч в основном турнире Лиги чемпионов забил Роберт Левандовски, 49-й - Томас Мюллер, который вышел на 8-е место в бомбардирском рейтинге ЛЧ, обойдя Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко.

Топ-10 гвардейцев основного турнира Лиги чемпионов

Игрок Клубы Матчи 1. Икер КАСИЛЬЯС Реал (150), Порту (27) 177 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Манчестер Юнайтед (53), Реал (101), Ювентус (23) 177 3. ХАВИ Барселона 151 4. Лионель МЕССИ Барселона 149 5. РАУЛЬ Реал (130), Шальке (12) 142 6. Райан ГИГГЗ Манчестер Юнайтед 141 7. Карим БЕНЗЕМА Лион (19), Реал (111) 130 Андреас ИНЬЕСТА Барселона 130 8. СЕРХИО РАМОС Реал 129 9. Кларенс ЗЕЕДОРФ Аякс (11), Реал (25), Милан (89) 125 Томас МЮЛЛЕР Бавария 125

Топ-10 бомбардиров основного турнира Лиги чемпионов