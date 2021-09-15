ВЕРНИДУБ: «Если будем выигрывать у Шахтера, я не пожалею свой новый костюм»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о предстоящем матче в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера», который пройдет в Тирасполе 15 сентября:



«Мы очень счастливы и рады быть участниками группового этапа Лиги чемпионов. Сбылась наша мечта. Я горд за клуб «Шериф». Эмоции зашкаливают. Будем сражаться с грандами европейского футбола. Да, многие считают нас аутсайдерами, но мы с этим не согласны. Мы готовы к турниру.



Проблемы со сном перед дебютом? Знаете, режим поменялся, когда только началась квалификация Лиги чемпионов. Все на драйве, на эмоциях. Это классно. Главное, чтобы ребята хорошо выспались, отдохнули и отдались игре на 100-120 процентов.



На что я готов, если команда выйдет из группы? Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть. Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если будем выигрывать у «Шахтера», то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат, не задумываясь», – сказал Вернидуб.

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