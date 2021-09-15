ВЕРНИДУБ: «Если будем выигрывать у Шахтера, я не пожалею свой новый костюм»

Главный тренер «Шерифа» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 11:00
  • 1488 просмотров
  • 5 комментариев
ВЕРНИДУБ: «Если будем выигрывать у Шахтера, я не пожалею свой новый костюм»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о предстоящем матче в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера», который пройдет в Тирасполе 15 сентября:
 
«Мы очень счастливы и рады быть участниками группового этапа Лиги чемпионов. Сбылась наша мечта. Я горд за клуб «Шериф». Эмоции зашкаливают. Будем сражаться с грандами европейского футбола. Да, многие считают нас аутсайдерами, но мы с этим не согласны. Мы готовы к турниру.
 
Проблемы со сном перед дебютом? Знаете, режим поменялся, когда только началась квалификация Лиги чемпионов. Все на драйве, на эмоциях. Это классно. Главное, чтобы ребята хорошо выспались, отдохнули и отдались игре на 100-120 процентов.
 
На что я готов, если команда выйдет из группы? Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть. Но это не будет сдерживать меня в эмоциях. Если будем выигрывать у «Шахтера», то я не пожалею свой новый костюм. Сделаю подкат, не задумываясь», – сказал Вернидуб.

Шериф – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 11:42
    -1
    Юра, пусть победит сильнейший. А экшен-шоу оставим для Максима777. Камера для сьемок у его есть
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 15.09.2021 11:21
    0
    Calm, 15.09.2021 11:19
    может даже миллион))
    И тогда Вернидуб их будет раздавать в родном Житомире бесплатно.
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    Calm
    online
    Calm, 15.09.2021 11:19
    0
    Primovocatus, 15.09.2021 11:06
    Президент ПМР потом купит 10 таких костюмов.)
    может даже миллион))
    Ссылка
    Віктор Дегтяренко
    Віктор Дегтяренко, 15.09.2021 11:09
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    дербі між окупованих
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 15.09.2021 11:06
    0
    Президент ПМР потом купит 10 таких костюмов.)
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