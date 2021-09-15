Буде-Глимт – Заря. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Заря».

«Лично я не знаком с этой норвежской командой. Но в свое время, когда я работал в московском «Спартаке», нам дважды приходилось в групповом раунде Лиги чемпионов встречаться с лучшей норвежской командой «Русенборгом» из Тронхейма. Это была фантастическая, шикарная команда, которая много шума в Европе наделала. «Спартаком» мы их тогда дважды обыграли. О «Буде-Глимте» я ничего не знал.

В 2018 году «Буде-Глимт» в чемпионате Норвегии занял 11 место среди 16 команд. И тут вдруг резкий скачок. В 2019 году они занимают второе место, а в 2020 году становятся чемпионами. В текущем чемпионате они идут на втором месте, отставая на одно очко от «Мольде». «Буде-Глимт» меньше всех пропустил, а именно 18 мячей. У них играют в основном ребята из Норвегии, есть сборник из Исландии.

«Буде-Глимт» рано начал играть еврокубки. В рамках квалификации Лиги чемпионов они проиграла варшавской «Легии» (2:3 и 0:2). Далее они продолжили играть в квалификации еврокубков. Они прошли «Валюр», «Приштину» и «Жальгирис». Это позволило «Буде-Глимту» пройти в групповой раунд Лиги конференций.

«Заря» в УПЛ идет седьмой, отставая от третьего места на три очка. Луганчанам предстоит сыграть очень интенсивную футбольную осень. Они принимают участие в УПЛ, Кубке Украины и еврокубках. Им предстоит играть через два на третий и через три на четвертый. Будет много перелетов, но такова участь всех еврокубковых команд. Важно то, что несколько игроков «Зари» задействованы в сборной Украины Александром Петраковым. А это стимул для остальных ребят! Они видят цель и понимают, что она реально достижима. Также успешные матчи в еврокубках – это очки в копилку Украине. Позитивом являются и матчи с «Ромой». «Заря» получит большой международный опыт в поединках с командой, которую возглавляет Жозе Моуринью. Эти матчи будет видеть вся футбольная Италия. И кто-то реально может приглянуться скаутам итальянских клубов. А еще можно сравнить уровень своего мастерства в матчах с лучшими еврообразцами. Также это финансы и бонусы от УЕФА за каждое набранное очко.

Целый год все сражаются за еврокубки, поэтому очень важно дорожить этим моментом, а именно игрой в еврокубках. Я уверен в победе нашей «Зари», так как считаю, что класс футболистов нашего клуба выше, чем у соперников. Искренне желаю «Заре» удачи», - сказал Грозный.

Матч «Буде-Глимт» – «Заря» состоится 16-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.