В команде Первой лиги зафиксирована вспышка коронавируса

В составе «Краматорска» COVID-19 обнаружен у троих футболистов и тренера

  • 15.09.2021 10:40
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В команде Первой лиги зафиксирована вспышка коронавируса
© ФК Металлист

«Краматорск» сыграл матч 8-го тура Первой лиги против «Металлиста» без основных исполнителей.
 
По информации источника, нападающие Максим Ермоленко и Владимир Коробка, приезжавшие с командой на игру в Харьков, пропустили матч из-за травм. Еще три футболиста и тренер Александр Мальцев остались дома: по возвращении из Ивано-Франковска после предыдущей игры с Прикарпатьем их тесты на COVID-19 оказались положительными. 
 
Также сообщается, что на самоизоляцию были отправлены защитники Павел Мягков, Кирилл Прокопчук и Александр Сухаров.
 
В среду команда пройдет новое тестирование.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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