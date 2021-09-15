В команде Первой лиги зафиксирована вспышка коронавируса

«Краматорск» сыграл матч 8-го тура Первой лиги против «Металлиста» без основных исполнителей.



По информации источника, нападающие Максим Ермоленко и Владимир Коробка, приезжавшие с командой на игру в Харьков, пропустили матч из-за травм. Еще три футболиста и тренер Александр Мальцев остались дома: по возвращении из Ивано-Франковска после предыдущей игры с Прикарпатьем их тесты на COVID-19 оказались положительными.



Также сообщается, что на самоизоляцию были отправлены защитники Павел Мягков, Кирилл Прокопчук и Александр Сухаров.



В среду команда пройдет новое тестирование.