Луческу предоставил игрокам Динамо выходной после ничьей с Бенфикой

Киевское «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов разошлось миром с португальской «Бенфикой» (0:0).



После матча с португальцами главный тренер «Динамо» Мирча Луческу предоставил команде выходной. Теперь вместе коллектив соберется в четверг, чтобы начать подготовку к матча восьмого тура УПЛ против «Александрии», которая пройдет 18 сентября в Киеве.



Делегация португальской «Бенфики» сразу после матча не улетела из Киева, отправившись ночевать в отель Hilton. Курс на Лиссабон орлы возьмут в среду днем.



В ближайшем матче чемпионата Португалии «Бенфика» 20 сентября встретится с «Боавиштой».