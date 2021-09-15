Луческу предоставил игрокам Динамо выходной после ничьей с Бенфикой

Киевское «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов разошлось миром с португальской «Бенфикой» (0:0).
После матча с португальцами главный тренер «Динамо» Мирча Луческу предоставил команде выходной. Теперь вместе коллектив соберется в четверг, чтобы начать подготовку к матча восьмого тура УПЛ против «Александрии», которая пройдет 18 сентября в Киеве.
Делегация португальской «Бенфики» сразу после матча не улетела из Киева, отправившись ночевать в отель Hilton. Курс на Лиссабон орлы возьмут в среду днем.
В ближайшем матче чемпионата Португалии «Бенфика» 20 сентября встретится с «Боавиштой».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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