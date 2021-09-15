Николай ШАПАРЕНКО: «Наверное, мы где-то не заслужили победу над Бенфикой»

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал домашний матч с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Это футбол, фортуна нам сегодня не улыбнулась в конце. Значит, наверное, мы где-то не заслужили. Не знаю, что сказать. Опустошение.

Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть. Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось.

Яремчук? Рома с уважением отзывался о нашей команде, как и мы о них. Ничего, кроме уважения. Его задача выходить и забивать, но хорошо сыграл Денис Бойко. Наш вратарь провел хороший матч», - сказал Шапаренко.

Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша