Николай ШАПАРЕНКО: «Наверное, мы где-то не заслужили победу над Бенфикой»

Полузащитник «Динамо» высказался о матче Лиги чемпионов

  • 15.09.2021 09:13
  • 2316 просмотров
  • 5 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Наверное, мы где-то не заслужили победу над Бенфикой»
© ФК Динамо Киев

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал домашний матч с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Это футбол, фортуна нам сегодня не улыбнулась в конце. Значит, наверное, мы где-то не заслужили. Не знаю, что сказать. Опустошение.

Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть. Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось.

Яремчук? Рома с уважением отзывался о нашей команде, как и мы о них. Ничего, кроме уважения. Его задача выходить и забивать, но хорошо сыграл Денис Бойко. Наш вратарь провел хороший матч», - сказал Шапаренко.

Положение вне игры. Судьи не засчитали гол Шапаренко из-за офсайда Гармаша

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
    Igor-fanDK, 15.09.2021 10:04
    +1
    Шапа молодец, ты был лучшим, жаль что вратарь у Бенфики тоже оказался крепким орешком, столько твоих мячей вытянул, продолжавй в том же духе, верим в тебя и команду
    Ссылка
    bonv
    bonv, 15.09.2021 10:03
    +2
    Ти відіграв дуже сильно. Бойова нічия.
    Ссылка
    victorpolo
    online
    victorpolo, 15.09.2021 10:03
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 15.09.2021 09:22
    Почему не заслуживали Коля?
    Есть матчи 1 удар 1 гол, и после все кричат заслуженно. Просто есть ещё и фарт. Вам не повезло. Ничего разобьём ещё этот не фарт.
    А есть даже матчи, когда 0 ударов, и 1 гол (автогол) Не вспомню, но то ли ДК, то ли сборная наша такое исполнили!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 09:31
    +8
    Коля, главное не сдавай обороты и всё будет. Не вешайте нос пацаны
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.09.2021 09:22
    +8
    Почему не заслуживали Коля?
    Есть матчи 1 удар 1 гол, и после все кричат заслуженно. Просто есть ещё и фарт. Вам не повезло. Ничего разобьём ещё этот не фарт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности