Криштиану РОНАЛДУ: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов на выезде потерпел сенсационное поражение 1:2 от «Янг Бойз».

Звездный форвард МЮ Криштиану Роналду прокомментировал этот результат.

«Не тот результат, на который мы рассчитывали.

Но теперь время для качественного восстановления, сосредоточимся на следующей игре!», - написал Роналду в Twitter.

Отметим, что Роналду забил первый гол в матче.