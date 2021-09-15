Криштиану РОНАЛДУ: «Не тот результат, на который мы рассчитывали»

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов на выезде потерпел сенсационное поражение 1:2 от «Янг Бойз».
Звездный форвард МЮ Криштиану Роналду прокомментировал этот результат.
«Не тот результат, на который мы рассчитывали.
Но теперь время для качественного восстановления, сосредоточимся на следующей игре!», - написал Роналду в Twitter.
Отметим, что Роналду забил первый гол в матче.
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Источник — Twitter
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