Украинский хавбек Руслан Малиновский вошел в символическую сборную по итогам 3-го тура Серии А по версии SofaScore.
В матче с «Фиорентиной» (1:2) 28-летний украинец вышел на замену на 50-й минуте и провел на поле 40 минут. Его действия оценены в 8,3 балла.
Малиновский вошел в сборную 3-го тура Серии А по версии SofaScore
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Источник — SofaScore
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