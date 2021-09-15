Украинский хавбек Руслан Малиновский вошел в символическую сборную по итогам 3-го тура Серии А по версии SofaScore.

В матче с «Фиорентиной» (1:2) 28-летний украинец вышел на замену на 50-й минуте и провел на поле 40 минут. Его действия оценены в 8,3 балла.

Малиновский вошел в сборную 3-го тура Серии А по версии SofaScore