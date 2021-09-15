ЛУЧЕСКУ: «У Бенфики игроки с опытом, а наши только что вышли из академии»

Главный тренер «Динамо» считает ничью в матче ЛЧ позитивным результатом

  • 15.09.2021 06:00
  • 226 просмотров
  • 0 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «У Бенфики игроки с опытом, а наши только что вышли из академии»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:0):

«Положительный результат для нашей команды. У нас есть шансы, впереди есть игры, в которых мы набраться опыта.

Мы играли против очень сильного соперника, хорошо организовали игру в обороне и мало что позволили создать «Бенфике» у наших ворот. Во всех предыдущих играх, которые я смотрел, лиссабонцы создавали очень много проблем соперникам. В их составе быстрые техничные игроки, работающие на высоких скоростях, поэтому было сложно сегодня.

Как я говорил, нам противостояла опытная команда, имеющая в своем составе много игроков с большим международным опытом. У нас же молодые игроки, которые только что вышли из академии».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности