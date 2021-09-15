ЛУЧЕСКУ: «У Бенфики игроки с опытом, а наши только что вышли из академии»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (0:0):
«Положительный результат для нашей команды. У нас есть шансы, впереди есть игры, в которых мы набраться опыта.
Мы играли против очень сильного соперника, хорошо организовали игру в обороне и мало что позволили создать «Бенфике» у наших ворот. Во всех предыдущих играх, которые я смотрел, лиссабонцы создавали очень много проблем соперникам. В их составе быстрые техничные игроки, работающие на высоких скоростях, поэтому было сложно сегодня.
Как я говорил, нам противостояла опытная команда, имеющая в своем составе много игроков с большим международным опытом. У нас же молодые игроки, которые только что вышли из академии».
Источник — ФК Динамо Киев
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