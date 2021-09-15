СИРОТА: «Не могу сказать, что Бенфика чем-то застала нас врасплох»

Защитник «Динамо» прокомментировал матч ЛЧ с португальским клубом

  • 15.09.2021 02:59
  • 153 просмотра
  • 2 комментария
СИРОТА: «Не могу сказать, что Бенфика чем-то застала нас врасплох»
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Александр Сирота прокомментировал домашний матч с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Не могу сказать, что соперник сегодня чем-то застал нас врасплох. Мы готовились ко всему, что может предложить нам Бенфика».

Мы полностью изучили эту команду, знали, как против нее необходимо действовать. Хорошо сыграли в обороне и не пропустили. Это главное».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 03:21
    0
    вы также говорите и когда всираете "Не могу сказать, что соперник нас чем-то удивил".
    никогда не понимал зачем у футболистов берут интервью, из сезона в сезон шаблонные интервью, что-то интересное только по глупости могут сказать.
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    Vladdal
    Vladdal, 15.09.2021 03:15
    0
    То что не пропустили - это хорошо. Но где теперь очки брать?
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