СИРОТА: «Не могу сказать, что Бенфика чем-то застала нас врасплох»

Защитник «Динамо» Александр Сирота прокомментировал домашний матч с «Бенфикой» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Не могу сказать, что соперник сегодня чем-то застал нас врасплох. Мы готовились ко всему, что может предложить нам Бенфика».

Мы полностью изучили эту команду, знали, как против нее необходимо действовать. Хорошо сыграли в обороне и не пропустили. Это главное».

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