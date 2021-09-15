В среду, 15 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» сыграет против «Реала».
Матч пройдет в Милане. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Интер» – «Реал». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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