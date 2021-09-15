В среду, 15 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» сыграет против «Реала».



Матч пройдет в Милане. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



«Интер» – «Реал». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.



В прямом эфире поединок «Интер» – «Реал» покажет видеосервис MEGOGO.