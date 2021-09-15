Мирча ЛУЧЕСКУ: «Будем до конца бороться за каждое очко»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 0:0):

«Это положительный результат. Мы играли против очень сильного соперника, команды, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне и ждали своего момента. Жаль, что не засчитали гол в конце игры.

У нас сложная группа, матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, и с каждым матчем прибавляли.

Когда смотришь на наших центральный защитников, которым 19-21 год, и сравниваешь с соперником, у которых за 30 лет, то понимаешь, что результат положительный».