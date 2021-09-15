Мирча ЛУЧЕСКУ: «Будем до конца бороться за каждое очко»

Наставник «Динамо» - о матче против «Бенфики»

  • 15.09.2021 00:30
  • 1956 просмотров
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Будем до конца бороться за каждое очко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 0:0):

«Это положительный результат. Мы играли против очень сильного соперника, команды, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне и ждали своего момента. Жаль, что не засчитали гол в конце игры.

У нас сложная группа, матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, и с каждым матчем прибавляли.

Когда смотришь на наших центральный защитников, которым 19-21 год, и сравниваешь с соперником, у которых за 30 лет, то понимаешь, что результат положительный».

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 15.09.2021 00:58
    +3
    Мірча красава, зліпив із того що було під рукою, і таки хлопці добавляють в розумінні гри, сьогодні всі заслужили на оплески, радий за Вас.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 15.09.2021 00:49
    +2
    Надеюсь что так. А то одни эмоции
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 15.09.2021 00:39
    -3
    Где -то я уже это слышал, про " бицца - бороцца"
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 15.09.2021 00:35
    -6
    Юрий Карпенко, 15.09.2021 00:32
    Та в захисті то таке, а напад де??? Шкурін в офсайді постійно, вийшов Гармаш ще частіше став потрапляти в нього
    то э так маричка, то э так
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 15.09.2021 00:32
    -2
    Та в захисті то таке, а напад де??? Шкурін в офсайді постійно, вийшов Гармаш ще частіше став потрапляти в нього
    Ссылка
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