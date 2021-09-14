Мирон МАРКЕВИЧ: «О недооценке Шерифа не может быть и речи»

Известный тренер – о стартовом матче «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 14.09.2021 23:19
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Мирон МАРКЕВИЧ: «О недооценке Шерифа не может быть и речи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов «Шериф» - «Шахтер»:

«Прежде всего, хочу предупредить футболистов «Шахтера», что о недооценке «Шерифа» не может быть и речи и относиться к нему нужно, как к остальным участникам группы – «Интеру» и «Реалу».

Шапкозакидательское настроение чревато неприятностями да и на этом этапе проходных соперников просто не может быть. Тем более, что подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба уже заставили сойти с дистанции нескольких достойных визави.

Если с мотивацией и концентрацией все будет в порядке, то я не сомневаюсь в успехе «горняков». Все же, у «Шахтера» класс повыше, опыта побольше, да и у кого тогда выигрывать, как не у «Шерифа» если ставить перед собой цель пробиться в следующий раунд?

Можно не сомневаться, что завтра Роберто Де Дзерби снова ставку сделает на легионерах. Он не имеет права экспериментировать, ему нужен результат сейчас, а иностранцы «Шахтера» уже доказывали свой высокий уровень.

Что бы посоветовал украинцам выступающим за «Шахтер»?Доказывать в чемпионате УПЛ, где они задействованы чаще, что достойны большего. Тогда все получится, ведь Роберто Де Дзерби же не враг себе, если убедится, что местные игроки в чем-то даже превосходят легионеров».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Mmm1234
    online
    Mmm1234, 14.09.2021 23:37
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