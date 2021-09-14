Тренер Лацио Сарри дисквалифицирован на два матча за угрозы и богохульство

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был дисквалифицирован на два матча Серии А.

У него возник конфликт с хавбеком «Милана» Алексисом Салемакерсом в конце матча третьего тура Серии А (поражение «Лацио» 0:2). Сразу после этого Сарри получил от арбитра красную карточку.

После этого Сарри не успокоился, и продолжил конфликт в подтрибунном помещении. Тренер позволил себе угрозы и богохульные выражение, за что и получил 2-мачтевую дисквалификацию.

Таким образом, Сарри будет отсутствовать на скамейке запасных «Лацио» в домашнем матче с «Кальяри» и выездном поединке с «Торино».