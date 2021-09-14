Интер - Реал Мадрид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Матч фаворитов группы D Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 22:19
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Интер - Реал Мадрид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» - «Реал» Мадрид.

«Это будет противоборство классных команд, которые возглавляют итальянские тренеры. Скучными такие матчи не бывают. Нюансы тонкой тактики здесь обязательно будут присутствовать. Мудрый 62-летний папа Карло Анчелотти, вернувшись через шесть лет в «Реал», будет играть против молодого 45-летнего Симоне Индзаги, который до этого долгое время работал в «Лацио». Индзаги в награду за свое трудолюбие и терпение получил шанс тренировать чемпиона Италии «Интер», правда, из которого ушел Лукаку. Заменить бельгийца приглашен босниец Джеко, но, не обижая никого, это не равноценная замена. Поэтому Индзаги взял с собой из «Лацио» аргентинца Корреа, который дважды забил «Вероне», выйдя на замену. Молодец! Браво! Очень хорошее приобретение – это сборник Нидерландов Дензел Дюмфрис, который перешел из ПСВ. Также усилит командный конструктив Хакан Чалханоглу. А у них еще есть Брозович, Перишич, Видаль, Сенси, Санчес, Мартинес, который постоянно агрессивен и нацелен на ворота соперника.

У «Реала» после ухода из команды Рамоса и Варана возникли серьезные проблемы в обороне. А переход Алабы кардинально не решит проблемы. Пара центральных защитников Милитао – Начо не выглядит надежно. «Сливочные» почти в каждом матче пропускают голы. Кстати «Сельта» им забила два, а «Леванте» - три. Это удается компенсировать атакой. Но у «Реала» еще не было сильных соперников. В межсезонье не удалось купить Мбаппе. А через год мадридцы надеются иметь звездную атаку Мбаппе-Холанд-Бензема с распасовщиком Модричем под ними. Уверен, что к тому времени они привлекут в свои ряды и несколько топовых центральных защитников, чтобы на длительное время стать европейскими законодателями моды. Но это будет через год, а сейчас этот «Реал» вполне по зубам «Интеру». При поддержке своих тифози у «Интера» больше шансов победить звездный «Реал», - сказал Грозный.

Матч «Интер» - «Реал» Мадрид состоится 15-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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