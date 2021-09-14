Ливерпуль – Милан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Милан».

«В группе В собраны очень сильные и разнообразные именитые команды. Это «Ливерпуль», «Милан», «Атлетико» Мадрид и «Порту». Здесь будет очень жарко и непредсказуемо.

После восстановления лучшего защитника мира Ван Дейка у «Ливерпуля» сразу же все изменилось в лучшую сторону. В четырех матчах «мерсисайдцы» пропустили только один гол в матче с «Челси» (1:1). А забили они уже девять. Это заслуга Ван Дейка. Он так организовывает в целом команду, не только оборону. «Ливерпуль» купил у «Лейпцига» очень хорошего, сильного, талантливого французского центрального защитника Ибраиму Конате. Также «мерсисайдцы» сохранили всех харизматичных топовых лидеров атаки Салаха, Мане, Фирмино и Жоту.

«Милан» также удачно стартовал в Серии А, выиграв все три матча и тоже пропустил всего лишь один мяч при семи забитых. Восстановился Златан Ибрагимович. Он уже приносит пользу, забив гол в ворота «Лацио» после выхода на замену. Также восстановился Кессье. У миланцев огромная конкуренция по большинству позиций. Это поможет им успешно действовать во всех турнирах сезона. Да, ушел из «Милана» в ПСЖ шикарный вратарь Доннарумма. Поэтому «россонери» в срочном порядке приобрели у «Лилля» вратаря сборной Франции Майка Меньяна. Также в «Интер» ушел Чалханоглу. Это было неожиданно. В итоге у «Реала» был арендован Браим Диас, который уже забивает и делает ассисты. Также в «Милан» из «Челси» перешел Оливье Жиру, который уже дважды забил. У того же «Челси» миланисты выкупили Томори, а у «Брешиа» был приобретен Тонали. Кстати Пиоли с начала чемпионата всех новичков выпускает в старте. Мне в «Милане» нравится центральный защитник из Дании Симон Кьер. Еще мне нравится игра Эрнандеса, Ребича. Кстати хорват в матче с «Лацио» отдал две голевых передачи. Также «россонери» арендовали у «Ромы» Флоренци. Состав у «Милана» очень приличный.

«Ливерпуль» быстрее, жестче, агрессивнее, а их фирменный прессинг разбивает практически любую организацию конструктива соперника. «Милан» очень хорош в среднем темпе. А «Ливерпуль» хорош в очень высоком, запредельном темпе с постоянными переключениями. Сложно прогнозировать такие матчи. Но, на мой взгляд, «мерсисайдцы» ближе к победе, чем миланцы к ничьей. Но это футбол», - сказал Грозный.

Матч «Ливерпуль» – «Милан» состоится 15-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.