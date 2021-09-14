Малиновский – в основе Аталанты на матч с Вильярреалом

Сегодня «Атланта» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Вильярреалом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в основе своей команды на матч.
Стартовые составы:
«Вильярреал»: Рулли, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Херард Морено, Диа, Пино
«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Паломино, Толой, Гозенс, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата
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Источник — УЕФА
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