Малиновский – в основе Аталанты на матч с Вильярреалом

Сегодня «Атланта» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Вильярреалом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в основе своей команды на матч.

Стартовые составы:

«Вильярреал»: Рулли, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Херард Морено, Диа, Пино

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Паломино, Толой, Гозенс, Фройлер, Де Роон, Дзаппакоста, Пессина, Малиновский, Сапата