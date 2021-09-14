Барселона – Бавария. Депай и Левандовски выйдут в основе

Сегодня, 14 сентября «Барселона» в первом туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Эрик Гарсия, Рональд Араухо, Серхи Роберто, Бускетс, Педри, Ф. Де Йонг, Депай, Л. Де Йонг
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Павар, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Мюллер, Сане, Левандовски
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Источник — УЕФА
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