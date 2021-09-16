В пятницу, 17 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» сыграет с львовским «Рухом».
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе «им. Гагарина», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Десна» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Рух».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.