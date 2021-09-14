Список Де Дзерби. Шахтер взял 24 игрока на старт Лиги чемпионов

Команда отправилась в Молдову

  • 14.09.2021 16:46
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Список Де Дзерби. Шахтер взял 24 игрока на старт Лиги чемпионов
© shakhtar.com

«Шахтер» отправился в Молдову, где завтра команда Роберто Де Дзерби проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа».

В списке игроков нет травмированных вратаря Анатолия Трубина и защитника Сергея Кривцова. По религиозным причинам отсутствует Манор Соломон. Кроме того, нет Евгения Коноплянки.

Вратари: Шевченко, Пятов, Пузанков.

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо.

Форварды: Траоре, Сикан, Фернандо.

Матч состоится 15 сентября, начало в 19:45.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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