Список Де Дзерби. Шахтер взял 24 игрока на старт Лиги чемпионов

«Шахтер» отправился в Молдову, где завтра команда Роберто Де Дзерби проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа».
В списке игроков нет травмированных вратаря Анатолия Трубина и защитника Сергея Кривцова. По религиозным причинам отсутствует Манор Соломон. Кроме того, нет Евгения Коноплянки.
Вратари: Шевченко, Пятов, Пузанков.
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо.
Форварды: Траоре, Сикан, Фернандо.
Матч состоится 15 сентября, начало в 19:45.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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