Марченко с победы стартовал на челленджере в Стамбуле

Украинский теннисист Илья Марченко преодолел первый круг челленджера в Стамбуле. В стартовом матче украинец, который получил седьмой номер посева, обыграл Томаса Фаббиано.
Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:2.
Марченко вышел во второй круг, где сыграет с Квентеном Халисом из Франции.
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Источник — Sport.ua
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