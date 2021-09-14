Марченко с победы стартовал на челленджере в Стамбуле

Украинский теннисист Илья Марченко преодолел первый круг челленджера в Стамбуле. В стартовом матче украинец, который получил седьмой номер посева, обыграл Томаса Фаббиано.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:2.

Марченко вышел во второй круг, где сыграет с Квентеном Халисом из Франции.

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