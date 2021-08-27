Илья МАРЧЕНКО: «Впервые с 2016 года сыграл на всех четырех Шлемах»

Первая ракетка Украины Илья Марченко (№154 ATP) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
Спортсмен поделился эмоциями.
«Сезон «Большого Шлема» для меня закончен. Я не смог пройти квалификацию ни на одном из турниров. Но я сыграл на всех четырех впервые с 2016 года. И мой лучший результат был на грунте в Париже. Забавно», - написал Марченко в Twitter.
Напомним, во втором круге квалификации US Open Марченко уступил Иржи Легечке (6:4, 6:7 (10), 4:6).
Источник — Twitter
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