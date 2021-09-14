Тарас МИХАЛИК: «Лига чемпионов – не уровень Гармаша на позиции форварда»

Эксперт высказался о грядущем матче Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 14:37
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Тарас МИХАЛИК: «Лига чемпионов – не уровень Гармаша на позиции форварда»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от матча киевлян с «Бенфикой» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Сложно дать прогноз на этот поединок, прежде всего, из-за того, что нет определенности с тем, кто сыграет у хозяев на острие атаки. На мой взгляд, вариант с полузащитником Гармашом в роли центрфорварда не актуален, все же Лига чемпионов это не его уровень на этой позиции. Также может сказаться на атакующем потенциале киевлян и отсутствие Буяльского с его голевым чутьем.

Виталий уже провел две тренировки в общей группе, но не думаю, что Мирча Луческу доверит ему место в старте. Буяльский много пропустил и находится не в том игровом тонусе, как одноклубники.

Поэтому не исключен вариант, что киевляне сделают ставку на качественный отбор на своей половине поля и резкие контрвыпады. Мне как молодому тренеру самому любопытно, какую схему возьмет на вооружение Мирча Луческу.

Конечно, интерес к матчу подогревает присутствие в рядах «Бенфики» украинца Романа Яремчука. Думаю, что тренерский штаб португальцев осведомлен, что свой путь в большом футболе нападающий сборной Украины начинал именно в «Динамо», поэтому будет сильно мотивирован. Однако, на мой взгляд, Яремчук , скорее всего, выйдет на замену», - сказал Михалик.

Матч «Динамо» - «Бенфика» состоится 14 сентября в Киеве. Начало матча в 22:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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