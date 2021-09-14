Синхронные победы Динамо и Шахтера, камбэки в Ужгороде и Полтаве

В туре состоялись сразу два тренерских дебюта. Сергей Кузнецов провел первый матч во главе «Колоса», а Олег Дулуб – во главе «Львова». Лидеры чемпионской гонки – «Динамо» и «Шахтер» - добыли синхронные победы – по 2:0. Первую победу в сезоне отпраздновал «Мариуполь», тем самым пока сняв с повестки дня вопрос об отставке Остапа Маркевича.

Дерби тура

В дерби Кировоградской области встретились «Александрия» и «Ингулец». Матч для подопечных Юрия Гуры стал первым домашним в нынешнем сезоне. Поединок получился сложным для обеих команд, но не изобиловал опасными моментами. Главные события развернулись во второй половине игры. В дебюте второго тайма новичок александрийцев Гринь открыл счет, реализовав выход один на один с голкипером. Еще можно вспомнить два резонансных момента, когда в штрафной площади гостей упал Ковалец не без помощи защитника, а на последних минутах встречи голкипер хозяев Билык врезался в форварда гостей Плохотнюка в пределах штрафной площади. Но арбитр Абдула оба этих момента оставил без внимания.

Передача тура

Гол полузащитника «Александрии» Сергей Гриня в ворота «Ингульца» «сделал» его партнер по команде Калюжный. На 53-й минуте встречи Иван ювелирной передачей от своей штрафной площади к чужой вывел Гриня к воротам. Новичку александрийцев оставалось лишь переиграть голкипера, что он и сделал.

Благодарность тура

После дележа очков с «Зарей» главный тренер «Руха» Леонид Кучук расшаркался в глубоком пардоне к оппоненту: «Соперник был очень сильный, очень хороший. Благодарю соперника и тренера за эту игру. Для меня и «Руха» это школа. Как и цепляться за любую возможность выиграть матч».

Матч тура



ФК Шахтер

«Я хочу огорчить Дарио» - это слова наставника «Днепра-1» Игора Йовичевича были адресованы директору «горняков» Дарио Срне перед игрой его команды против «Шахтера». У этого матча была довольно громкая вывеска: встречались вторая и третья команды по итогам шестого тура. Поединок соответствовал своему статусу: команды оказались достойными друг друга. Но воплотить свое «пожелание» в жизнь наставнику «днепрян» не удалось: футболисты «Шахтера», забив по голу в каждом тайме, довели игру до логического завершения.

Голы тура

Гол, фактически предопределивший исход поединка на «Олимпийском», забил Фернандо. И сделал это блестяще. Форвард «горняков», получив мяч от партнера в середине поля, быстро сместился к штрафной площади соперника, огорошив двух оппонентов, и, не приближаясь к линии штрафной зоны, точно пробил в дальний от вратаря левый нижний угол ворот. У Кожокару просто не было шансов парировать этот удар.

Не было шансов и у голкипера «Львова» Ильющенкова парировать удар полузащитника «Вереса» Кучерова. Валерий пробил из-за пределов штрафной площади точно в верхний угол ворот. Очень эффектный гол. К тому же, победный.

Болельщики тура

На матче «Шахтер» - «Днепр-1», который состоялся на НСК «Олимпийский», на трибунах стадиона были замечены бывший собственник и президент канувшего в Лету «Днепра» Игорь Коломойский и президент «Зари» Евгений Геллер. Есть стойкое ощущение, что эти господа болели за «днепрян», но это всего лишь ощущение…

ВАР тура

Арбитр матча «Металлист-1925» - «Динамо» Козыряцкий был вынужден не единожды прибегнуть к помощи видеоассистентов. В первом тайме судья не засчитал гол динамовца Кендзеры – из-за офсайда у Сироты. Второй раз Козыряцкий был вынужден смотреть «телевизор» в начале второго тайма, после того, как Гармаш довел счет до 2:0. Арбитр сначала не зафиксировал взятие ворот харьковчан, но после длительных консультаций с ВАР свое первоначальное мнение изменил.

Возвращение тура

На 77-й минуте матча «Металлист-1925» - «Динамо» произошло знаменательное событие. На поле вместо нападающего «бело-синих» Ильи Шкурина появился еще один форвард – Влад Супряга. Для чемпиона мира среди двадцатилетних это первое появление в основе «Динамо» за последние четыре месяца: последний раз форвард играл в официальном поединке за «бело-синих» еще в мае. Но, к сожалению для Супряги и его болельщиков, его выход запомнился лишь желтой карточкой, которую он получил уже на второй минуте пребывания на поле.

Болезнь тура

За «Динамо» в игре против «Металлиста-1925» не смог сыграть летний новичок Эрик Рамирес. Причина – и весомая в нынешнее время, и достаточно тривиальная – коронавирус. О своей болезни форвард сообщил, находясь в расположении своей национальной сборной (Венесуэлы). Когда 22-летний нападающий вернется в строй, пока что можно лишь догадываться.

Камбэки тура

«Минай» - «Черноморец» - откровенно говоря, вывеска у этого матча была негромкая. Однако игра опровергла скептические прогнозы. Команды забили четыре мяча, а могли в два раза больше. Особенно интересно стало после того, как хозяева забили второй гол – усилиями Вишневского, который классно обыграл защитника и ткнул мяч мимо голкипера. «Черноморец» не сдался, а упрямо гнул свою линию. И добился своего. Сначала Ванат, ранее запоровший несколько убойных моментов, с энной попытки реализовал выход один в один с вратарем. А затем Авагимян добил мяч в ворота после сейва голкипера. Одесситы могли и вырвать победу – Цитаишвили бил с хорошей позиции, но попал в штангу.

Еще один зрелищный поединок с аналогичным сценарием прошел в Полтаве, где «Ворскла» принимала «Десну». Уже к 17-й минуте матча счет был 2:0 в пользу хозяев: отличились Пуцлин и Степанюк. В обоих случаях ассистировал Скляр. Но затем, по словам тренера ворсклян Максимова, его команда почему-то «сдалась». И пропустила дважды – все в этом же первом тайме: отличились Волошин и Безбородько. Соперники и дальше создавали моменты, но как отрезало: мяч больше не шел в ворота.

Дебюты тура

После 0:7 от «Динамо» наставник «Колоса» Руслан Костышин подал в отставку. Ковалевскую команду к матчу против «Мариуполя» готовил бывший ассистент Костышина – Сергей Кузнецов. Однако от смены «слагаемых» итоговая «сумма» не поменялась. «Колос» снова проиграл. Уже после первого тайма гости вели 2:0, а после перерыва соперники обменялись забитыми мячами. Похоже, в «Колосе» проблема не в тренере, а в игроках. А «Мариуполь» тем временем добыл первую победу в сезоне.

Матч против «Вереса» стал дебютным для нового наставника «Львова» Олега Дулуба. Белорусский специалист известен по работе в «Карпатах» и «Черноморце». Задача у него сложная – поднять «львов» с самого дна турнирной таблицы. Первый блин вышел комом – его команда проиграла «Вересу» 0:1 и осталась на последнем месте в таблице.

Символическая сборная тура: Кудрик – Конопля, Калюжный, Матвиенко, Миколенко - Скляр, Топалов, Цыганков, Гармаш, Кучеров – Фернандо.