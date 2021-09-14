В среду, 15 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» сыграет выездной матч против «Шерифа».



Матч пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.



«Шериф» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.



В прямом эфире поединок «Шериф» – «Шахтер» покажет видеосервис MEGOGO.



Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» – «Шахтер».