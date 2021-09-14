ФОТО. Как Ворскла и Десна вничью играли

В поединке 7-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» в Полтаве сыграла вничью с «Десной». Игра закончилась со счетом 2:2.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка.
Фото – Кирилла Дымова
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Источник — Sport.ua
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