Сергей ПАЛКИН: «Вернидуб совершил футбольное чудо»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» – о наставнике «Шерифа»

  • 14.09.2021 12:10
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  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Вернидуб совершил футбольное чудо»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о предстоящем старте Лиги чемпионов.
 
– Впереди старт группового этапа Лиги чемпионов. Какие задачи сейчас перед командой?
– У нас задачи одни – выигрывать. Других нет. Мы же не просто попали в группу Лиги чемпионов, чтобы там отсиживаться. Только выигрывать.
 
– Следующий матч – с «Шерифом», который возглавляет украинский наставник Юрий Вернидуб. Что можете сказать о его подопечных?
– Вернидуб совершил футбольное чудо – первый раз в истории вывел «Шериф» в Лигу чемпионов. Уже только поэтому можно оценить вклад, который он внес в развитие команды. И то, какой футбол она сегодня показывает, достойно аплодисментов. До квалификации Лиги чемпионов никто не верил, что они попадут в группу, а здесь от игры к игре «Шериф» показывал себя солидной, достойной командой. У Вернидуба как тренера была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и он ее свершил. Считаю, когда человек достигает целей, которые ставит перед собой, значит, он на правильном пути. Он молодец.
 
– Многие пишут, что «Шахтеру» уже гарантировано третье место в группе. Возможно, это недооценка «Шерифа»?
– В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. Мы можем посмотреть на прошлый сезон в этом турнире – там тоже многим было «гарантировано», но в итоге получилось по-другому. Здесь каждое очко нужно отвоевывать, зарабатывать. Никакой недооценки вообще не должно быть. По большому счету здесь все равны.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.09.2021 12:34
    -1
    axylinam, 14.09.2021 12:29
    Вернидуб действительно совершил чудо-гарантировал Шахтёру евровесну
    К тому же у Вернидуба плохая статистика против Шахтера, который с тех пор стилем игры не поменялся, видимо и в этот раз сольет.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 14.09.2021 12:29
    -2
    Вернидуб действительно совершил чудо-гарантировал Шахтёру евровесну
    Ссылка
    simon andre
    online
    simon andre, 14.09.2021 12:20
    +1
    Чудо будет завтра когда кротовня залетит и кавырялкина с кротовни выгонят.
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