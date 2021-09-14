Сергей ПАЛКИН: «Вернидуб совершил футбольное чудо»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о предстоящем старте Лиги чемпионов.



– Впереди старт группового этапа Лиги чемпионов. Какие задачи сейчас перед командой?

– У нас задачи одни – выигрывать. Других нет. Мы же не просто попали в группу Лиги чемпионов, чтобы там отсиживаться. Только выигрывать.



– Следующий матч – с «Шерифом», который возглавляет украинский наставник Юрий Вернидуб. Что можете сказать о его подопечных?

– Вернидуб совершил футбольное чудо – первый раз в истории вывел «Шериф» в Лигу чемпионов. Уже только поэтому можно оценить вклад, который он внес в развитие команды. И то, какой футбол она сегодня показывает, достойно аплодисментов. До квалификации Лиги чемпионов никто не верил, что они попадут в группу, а здесь от игры к игре «Шериф» показывал себя солидной, достойной командой. У Вернидуба как тренера была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и он ее свершил. Считаю, когда человек достигает целей, которые ставит перед собой, значит, он на правильном пути. Он молодец.



– Многие пишут, что «Шахтеру» уже гарантировано третье место в группе. Возможно, это недооценка «Шерифа»?

– В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. Мы можем посмотреть на прошлый сезон в этом турнире – там тоже многим было «гарантировано», но в итоге получилось по-другому. Здесь каждое очко нужно отвоевывать, зарабатывать. Никакой недооценки вообще не должно быть. По большому счету здесь все равны.

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