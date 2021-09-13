ВЕРНИДУБ: «Шериф прочат в аутсайдеры. Но большие деньги в футбол не играют»

Матч ЛЧ между «Шерифом» и «Шахтера» пройдет в Молдове 15 сентября

  • 13.09.2021 21:10
  • 718 просмотров
  • 9 комментариев
ВЕРНИДУБ: «Шериф прочат в аутсайдеры. Но большие деньги в футбол не играют»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о предстоящем матче в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера», который пройдет в Молдове 15 сентября:

«В понедельник будем «Шахтар» разбирать. У нас есть два дня. К сожалению, мало, хотелось бы три, но есть что есть. Постараемся восстановиться [после матча чемпионата Молдовы]. Мы счастливые люди. У нас есть любимая работа, у нас есть цель. Игроки должны это понимать, что у нас есть два, три фронта, и никуда от этого не деться.

Цели всегда стоит ставить самые высокие. Всегда хочется чего-то большего. Будем сражаться. Понятно, что группа сложная. У нас соперники такие: «Реал», «Интер», да и «Шахтер» постоянно там играет и выходит из группы.

Я понимаю, что нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен. Хочу достучаться до ребят, чтобы они тоже это понимали. Пусть мы не такие, как эти клубы, но мы должны выходить и показать свое лицо, показать свой характер. Зеленое поле все определяет. Другими словами, большие деньги в футбол не играют».

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 13.09.2021 21:36
    +1
    Primovocatus, 13.09.2021 21:23
    Матч пройдёт в Тирасполе. Где своя власть.
    Под брендом "Шериф" в Тирасполе целая корпорация, банки, азс и даже супермаркеты. Вот это власть, полная монополия
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 13.09.2021 21:35
    +1
    Stelios Komnin, 13.09.2021 21:34
    Шериф ни о чем. Вопрос, забьют ли хотя бы 1 гол за 6 игр.
    Как тогда они выбили загребское динамо?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 13.09.2021 21:45
    0
    Другими словами, большие деньги в футбол не играют».
    ---------------------------------------------
    Не так, чтобы абсолютно, но выражение верное. Динамо не раз это подтверждало.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 13.09.2021 21:41
    0
    Alex86 1, 13.09.2021 21:35
    Как тогда они выбили загребское динамо?
    Хороший тренер, Вернидуб и неплохие бабки как для преднистровского футбола. Бюджет около 5 млн у них.
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    Face Control
    Face Control, 13.09.2021 21:38
    0
    Ну-ну.
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    zzg77
    online
    zzg77, 13.09.2021 21:32
    0
    Если Шериф в первой встрече обыграет Шахтёр, то попадёт в Лигу Европы, другой результат принесёт Вернидубу только четвертое место.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 13.09.2021 21:23
    0
    Матч пройдёт в Тирасполе. Где своя власть.
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    ua
    ua, 13.09.2021 21:30
    -1
    кердык Шахтеру), хотя будем надеятся что за очки смогут зацепиться
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 13.09.2021 21:34
    -3
    Шериф ни о чем. Вопрос, забьют ли хотя бы 1 гол за 6 игр.
    Ссылка
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