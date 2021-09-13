ВЕРНИДУБ: «Шериф прочат в аутсайдеры. Но большие деньги в футбол не играют»

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о предстоящем матче в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера», который пройдет в Молдове 15 сентября:

«В понедельник будем «Шахтар» разбирать. У нас есть два дня. К сожалению, мало, хотелось бы три, но есть что есть. Постараемся восстановиться [после матча чемпионата Молдовы]. Мы счастливые люди. У нас есть любимая работа, у нас есть цель. Игроки должны это понимать, что у нас есть два, три фронта, и никуда от этого не деться.

Цели всегда стоит ставить самые высокие. Всегда хочется чего-то большего. Будем сражаться. Понятно, что группа сложная. У нас соперники такие: «Реал», «Интер», да и «Шахтер» постоянно там играет и выходит из группы.

Я понимаю, что нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен. Хочу достучаться до ребят, чтобы они тоже это понимали. Пусть мы не такие, как эти клубы, но мы должны выходить и показать свое лицо, показать свой характер. Зеленое поле все определяет. Другими словами, большие деньги в футбол не играют».