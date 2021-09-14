Сергей ЮРАН: «Бенфика не любит контактный футбол»

Специалист – о предстоящем матче «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 14.09.2021 11:59
  • 1201 просмотр
  • 0 комментариев
Сергей ЮРАН: «Бенфика не любит контактный футбол»
© ФК Динамо Киев

Экс-форвард киевского «Динамо» и лиссабонской «Бенфики» Сергей Юран высказался накануне матча Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика».

«Чем сильна нынешняя «Бенфика»? В первую очередь отмечу, что в ней играют опытные футболисты. Плюс хороший уровень на каждой позиции. В этом плане более молодая команда киевского «Динамо» немного уступает португальцам.

Впрочем, у динамовцев есть хорошая молодежь (возможно, не вся, но большинство), у «Бенфики» же имеется большой еврокубковый опыт. Но это при сопоставлении сил соперников ни о чем не говорит.

Самым сложным испытанием в этой дуэли для португальской команды станет матч в Киеве, где будет горячая поддержка болельщиков. Думаю, что киевское «Динамо» предложит «орлам» контактный футбол, чего они очень не любят. Самое главное – не распустить «Бенфику» и не дать ей почувствовать, что она может что-то увезти из Киева. Лиссабонские футболисты сразу же все почувствуют и среагируют. Когда они видят, что соперник позволяет играть, то обычно прибавляют. А это очень чревато», - сказал Юран.

Матч «Динамо» – «Бенфика» состоится во вторник, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности