Сергей ЮРАН: «Бенфика не любит контактный футбол»

Экс-форвард киевского «Динамо» и лиссабонской «Бенфики» Сергей Юран высказался накануне матча Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика».

«Чем сильна нынешняя «Бенфика»? В первую очередь отмечу, что в ней играют опытные футболисты. Плюс хороший уровень на каждой позиции. В этом плане более молодая команда киевского «Динамо» немного уступает португальцам.

Впрочем, у динамовцев есть хорошая молодежь (возможно, не вся, но большинство), у «Бенфики» же имеется большой еврокубковый опыт. Но это при сопоставлении сил соперников ни о чем не говорит.

Самым сложным испытанием в этой дуэли для португальской команды станет матч в Киеве, где будет горячая поддержка болельщиков. Думаю, что киевское «Динамо» предложит «орлам» контактный футбол, чего они очень не любят. Самое главное – не распустить «Бенфику» и не дать ей почувствовать, что она может что-то увезти из Киева. Лиссабонские футболисты сразу же все почувствуют и среагируют. Когда они видят, что соперник позволяет играть, то обычно прибавляют. А это очень чревато», - сказал Юран.

Матч «Динамо» – «Бенфика» состоится во вторник, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.