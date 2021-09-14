Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо не считает себя фаворитом группы ЛЧ»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил одну из своих реплик с предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».



- Вы сказали, что «Динамо» хочет сделать шаг вперед в Лиге чемпионов. Вы готовы выйти из этой группы?

- Я сказал, что мы готовы сделать шаг вперед, но мы не считаем себя фаворитами группы. Мы хорошо понимаем, что три команды опережают нас по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших. Когда я говорил, что хочу, чтобы мои парни сделали шаг вперед, то это было о том, чтобы они более ответственно подходили ко всем моментам. Не делали ошибок, которые мы допускали в прошлом году. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг, – сказал Луческу.



Матч начнется в 22:00 по Киеву. В группе кроме «Динамо» и «Бенфики» также расположились «Бавария» и «Барселона».