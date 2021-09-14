Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо не считает себя фаворитом группы ЛЧ»

Главный тренер киевского клуба – о предстоящих матчах Лиги чемпионов

  • 14.09.2021 11:53
  • 1134 просмотра
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо не считает себя фаворитом группы ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу объяснил одну из своих реплик с предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».
 
- Вы сказали, что «Динамо» хочет сделать шаг вперед в Лиге чемпионов. Вы готовы выйти из этой группы?
- Я сказал, что мы готовы сделать шаг вперед, но мы не считаем себя фаворитами группы. Мы хорошо понимаем, что три команды опережают нас по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших. Когда я говорил, что хочу, чтобы мои парни сделали шаг вперед, то это было о том, чтобы они более ответственно подходили ко всем моментам. Не делали ошибок, которые мы допускали в прошлом году. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг, – сказал Луческу.
 
Матч начнется в 22:00 по Киеву. В группе кроме «Динамо» и «Бенфики» также расположились «Бавария» и «Барселона».

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Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 14.09.2021 12:46
    -1
    Цыган на что-то ещё надеется рогопилы! запаситесь таблетонами - будет жарко,но печально,это вам не Шахта в руках Цыгана и обезьянами(с ваших жеж слов пяток лет назад) - те могли,и даже Кубок УЕФА взять,а сейчас - сплошное мажорство и Кипр,так что не расстраивайтесь особо,такова уж реальность
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    victorpolo
    online
    victorpolo, 14.09.2021 12:45
    -1
    старый опытный лис! ))) он знает, как дипломатично выражаться! Петракову стоит поучиться - наговорил за последнее время лишнего... Теперь кривотолков куча...
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    Turnok
    Turnok, 14.09.2021 12:29
    +1
    А что есть те, которые считают Динамо - фаворитом группы? Видимо Мистер перестраховался, если Динамо сыграет неудачно.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 14.09.2021 12:22
    0
    адкватная оценка ситуации у деда в ответ на глупый провокационный вопрос, да и куда выйти уточнить стоило бы, 3-ее место ведь тоже выводит, пусть и в ЛЕ
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