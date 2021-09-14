ФОТО. Известно, в какой форме Динамо сыграет против Бенфики

Сегодня в Киеве состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское «Динамо» будет принимать лиссабонскую «Бенфику». Игра состоится на НСК «Олимпийский», начало в 22:00.



Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание служб, задействованных в организации матча и представителей двух клубов.



Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу соперники. Динамовцы сыграют в домашнем комплекте формы бело-голубой расцветки. Голкипер проведет матч в черном.



В основном комплекте формы проведут встречу и гости. «Бенфика» сыграет в своей традиционной красной форме. Вратарь португальцев проведет матч в форме бирюзового цвета.

С чем Динамо подходит к Лиге чемпионов