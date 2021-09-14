Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Если Динамо откроет счет, Бенфике будет сложно»

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло составил прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика».



«Я хорошо знаю «Бенфику», много видел матчей португальцев. Это хорошая команда, которая способна давать результат. Это мягкий фаворит встречи. С другой стороны, я не хочу списывать со счетов «Динамо». Тем более дома. Поддержка и эмоциональное состояние отразится.



У «Динамо» есть свои козыри. Если Луческу будет играть в своей излюбленной манере, то киевляне могут рассчитывать на положительный результат. То есть не проиграть.



Я склоняюсь к тому, что «Динамо» не уступит. Хотя по сценарию игры «Бенфика» будет доминировать на поле. Другой вопрос, как реализует свое преимущество.



Я надеюсь, что доминирование гостей будет означать свободные фланговые зоны, которыми воспользуются киевляне. Для «Бенфики» все может сложиться очень трудно, если «Динамо» откроет счет», – сказал Заховайло.



Матч начнется в 22:00 по Киеву.

С чем Динамо подходит к Лиге чемпионов