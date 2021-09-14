Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Если Динамо откроет счет, Бенфике будет сложно»

Специалист считает, что португальцы фавориты, но команда Луческу может не проиграть

  • 14.09.2021 11:22
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Если Динамо откроет счет, Бенфике будет сложно»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло составил прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» - «Бенфика».
 
«Я хорошо знаю «Бенфику», много видел матчей португальцев. Это хорошая команда, которая способна давать результат. Это мягкий фаворит встречи. С другой стороны, я не хочу списывать со счетов «Динамо». Тем более дома. Поддержка и эмоциональное состояние отразится.
 
У «Динамо» есть свои козыри. Если Луческу будет играть в своей излюбленной манере, то киевляне могут рассчитывать на положительный результат. То есть не проиграть.
 
Я склоняюсь к тому, что «Динамо» не уступит. Хотя по сценарию игры «Бенфика» будет доминировать на поле. Другой вопрос, как реализует свое преимущество.
 
Я надеюсь, что доминирование гостей будет означать свободные фланговые зоны, которыми воспользуются киевляне. Для «Бенфики» все может сложиться очень трудно, если «Динамо» откроет счет», – сказал Заховайло.
 
Матч начнется в 22:00 по Киеву.

С чем Динамо подходит к Лиге чемпионов

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Источник — Рейтинг букмекеров

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