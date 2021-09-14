Александр ДЕНИСОВ: «Динамовцы не заметили Металлист 1925»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу киевского «Динамо» над харьковским «Металлистом 1925» (2:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Перед игрой главный тренер и футболисты харьковской команды обещали дать настоящий бой чемпиону, но дальше обещаний дело не дошло. Даже без Буяльского и Шапаренко, Динамо доказало свое игровое превосходство, хоть и без ВАРа дело не обошлось. Динамовцы не заметили Металлист 1925 в этой игре», - сказал Денисов.