ФОТО. Радукану, Фернандес, Осака и сестры Уильямс посетили бал Met Gala

Известные теннисистки примерили модные наряды

  • 14.09.2021 09:47
  • 1159 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Радукану, Фернандес, Осака и сестры Уильямс посетили бал Met Gala
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Известные теннисистки посетили бал Института костюма под названием Met Gala, который прошел в ночь с 13 по 14 сентября.
 
В приглашениях гостей был указан дресс-код – «Американская независимость». 
 
Отметим, что на Met Gala побывали чемпионка и финалистка US Open-2021 Эмма Радукану и Лейла Фернандес, а также бывшие победительницы Наоми Осака, Серена и Винус Уильямс, а также Мария Шарапова. 

Met Gala – одно из самых крупных мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    online
    Sauron, 14.09.2021 11:13
    0
    Венус - просто жуть.
    Похоже, уколола себе гавно в губы.
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