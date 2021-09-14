ФОТО. Радукану, Фернандес, Осака и сестры Уильямс посетили бал Met Gala

Известные теннисистки посетили бал Института костюма под названием Met Gala, который прошел в ночь с 13 по 14 сентября.
В приглашениях гостей был указан дресс-код – «Американская независимость».
Отметим, что на Met Gala побывали чемпионка и финалистка US Open-2021 Эмма Радукану и Лейла Фернандес, а также бывшие победительницы Наоми Осака, Серена и Винус Уильямс, а также Мария Шарапова.
Met Gala – одно из самых крупных мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке.
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Источник — WTA
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