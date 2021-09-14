Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Здорово вернуться в Лигу чемпионов»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем матче с «Мальме»

  • 14.09.2021 08:46
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Здорово вернуться в Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Здорово вернуться в Лигу чемпионов. Понимаем, что впереди сложный матч, потому что у нас физически сильный соперник. А уже потом подумаем, как нам исправить ситуацию в чемпионате. Это потребует какого-то времени, но мы это сделаем. В каких-то моментах мы выглядели неплохо, но поплатились за индивидуальные ошибки. Такое случается», - сказал Аллегри.

Матч «Мальме» – «Ювентус» состоится 14 сентября. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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