Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Здорово вернуться в Лигу чемпионов»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против шведского «Мальме».

«Здорово вернуться в Лигу чемпионов. Понимаем, что впереди сложный матч, потому что у нас физически сильный соперник. А уже потом подумаем, как нам исправить ситуацию в чемпионате. Это потребует какого-то времени, но мы это сделаем. В каких-то моментах мы выглядели неплохо, но поплатились за индивидуальные ошибки. Такое случается», - сказал Аллегри.

Матч «Мальме» – «Ювентус» состоится 14 сентября. Начало – в 22:00 по Киеву.