ГАСПЕРИНИ: «Победа Вильярреала в Лиге Европы говорит сама за себя»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Знаем силу «Вильяреала» и знаем, как они могут играть, в особенности дома. Вдобавок, очень важно хорошо начать групповой этап. «Вильярреал» – это, прежде всего, команда. Благодаря замечательному тренеру Унаю Эмери, они способны играть очень по-разному. Победа в Лиге Европы говорит сама за себя. Нам будет необходимо провести безупречный матч», - сказал Гасперини.

Матч «Вильярреал» – «Аталанта» состоится 14 сентября. Начало – в 22:00 по Киеву.