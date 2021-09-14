Динамо – Бенфика. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика».

«Наконец-то мы и дождались группового этапа Лиги чемпионов, где, уверен, оба наших гранда будут достойно представлять Украину в матчах с топовыми командами Европы. Как они это делали в прошлом году. Мы увидим «Баварию», «Барселону», «Реал», «Интер», «Бенфику», а также «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба, который впервые будет играть на таком уровне.

Руководит «Бенфикой» 67-летний Жоржи Жезуш. Он с 2009 года по 2015 тренировал «Бенфику», а затем с 2015 года по 2018 работал со «Спортингом». Рисковый тренер! Это как Мирча Луческу, который тренировал «Шахтер», а теперь работает с «Динамо». Большие тренеры иногда так поступают. «Бенфика» удачно стартовала в чемпионате Португалии, выиграв все пять стартовых поединков. «Орлы» уже на 4 очка опережают «Спортинг» и «Порту». Для «Бенфики» очень важно стать чемпионами Португалии, так как в прошлом сезоне они стали третьими, что считается провалом.

«Бенфика» стартовала в квалификации Лиги чемпионов в третьем раунде. Лиссабонцы дважды обыграли «Спартак» со счетом 2:0. Для меня это было неожиданно. Я смотрел эти игры. «Бенфика» выглядела достаточно уверенно. Я был удивлен, так как где-то больше ставил на «Спартак». В противостоянии с ПСВ «Бенфика» могла и не победить. Дома португальцы выиграли 2:1. В гостях они целый час играли в меньшинстве, но удержали ничью 0:0. В итоге «орлы» прошли в Лигу чемпионов.

На мой взгляд, «Бенфика» выиграет чемпионат Португалии. У них есть два равноценных и два разноплановых тактически состава очень качественных футболистов. В этом огромная заслуга спортивного директора клуба именитого Руя Кошты. Благодаря такому шикарному подбору футболистов Жоржи Жезуш на каждый матч может готовить тактику под конкретного соперника, что он, кстати, и делает. Он играет по разным схемам, используя для этого необходимых игроков. По ходу матча Жезуш может кардинально менять рисунок игры и тактику. Очень редко у тренеров есть такая возможность. Я не помню, чтоб у меня была такая возможность. У Жезуша футболисты, которые могут по-разному играть. Это фантастика! Мне кажется, он уже перед самым начало матча принимает решение по стартовому составу. Ему сложнее понять, кто не выйдет в старте, а кто выйдет. За «Бенфику» играют сборники Португалии, Бразилии, Аргентины, Германии, Швейцарии, Бельгии, Марокко, Уругвая, Сербии и Украины. Наш Рома Яремчук выступает за лиссабонцев.

«Динамо», как и «Бенфика», лидирует во внутреннем чемпионате. Киевляне идут на первом месте с 19 очками (6 побед и 1 ничья). «Динамо» забивает больше трех мячей за игру (22 забито и 2 пропущено). Большинство футболистов «Динамо» постоянно вызывается в сборные.

На мой взгляд, команды очень похожи. Первое: у них очень опытные и квалифицированные тренеры. Второе: они лидеры своих чемпионатов. Третье: используют разнообразную тактику с учетом соперника. Четвертое: хороши на стандартах у ворот оппонента. Пятое: очень мало пропускают, потому что очень хорошо командно обороняются. Шестое: много конструктивных творческих игроков, поэтому хорошо комбинируют. Седьмое: активные и эффективны фланги у обеих команд. Правда, динамовцы значительно лучше прессингуют и лучше готовы кондиционно. Мы это видели в матче с «Металлистом 1925». Когда во втором тайме киевляне включили прессинг, они практически сразу решили игру, победив 2:0. Динамовцы здорово прессингуют и они хорошо выглядят. Я уверен, что киевляне будут прессинговать «Бенфику», чтобы нейтрализовать фирменную игру «орлов». Основная борьба будет в центре поля. Жаль, что киевлянам не поможет еще не залечивший повреждение Виталий Буяльский, который стал одним из харизматических лидеров команды, забивая решающие мячи. Кроме него ряд ребят по разным причинам отсутствует.

В этом матче я склоняюсь к победе динамовцев. Они коллективнее, быстрее, организованнее, жестче, агрессивнее во всех моментах. У динамовцев выше жажда победы», - сказал Грозный.

Матч «Динамо» – «Бенфика» состоится 14-го сентября. Начало встречи в 22:00.