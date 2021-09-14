Виктор ЛЕОНЕНКО: «Луческу сделал лучше только оборону в Динамо»

Специалист – о предстоящем старте киевлян в Лиге чемпионов

  • 14.09.2021 07:19
  • 1709 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Луческу сделал лучше только оборону в Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и португальской «Бенфикой».

«Для всех эта Лига Чемпионов будет новая. Даже для тех, кто играл. У Динамо все сбалансировано, в отличии от Шахтера, потому что никого не покупали. Одни и те же игроки стабильно играют в чемпионате. Бенфика – самый слабый соперник среди Баварии и Барселоны. Мы – самые слабые в этой группе. Чтобы быть стабильным нужно пару лет играть хорошо, а не пару раз. Луческу сделал лучше только оборону в Динамо. А так – ничего не поменялось», - сказал Леоненко.

Матч «Динамо» – «Бенфика» состоится во вторник, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 14.09.2021 07:26 (изменен)
    +5
    Луческу зробив гіршими Хацкевича , Михайличенка , Леоненка , Денисова , Палкіна ... І їм тепер ой як не хочеться це визнавати.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.09.2021 07:25
    +4
    "У Динамо все сбалансировано, в отличии от Шахтера, потому что никого не покупали." Так вот он, секрет успеха прост - никого не покупай и ты на коне С такими футбольными познаниями ему пора на повышение.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.09.2021 07:29
    +2
    "Луческу сделал лучше только оборону в Динамо. А так – ничего не поменялось" Ахахахахахаха Зарывает Виктор свой талант менеджера, мля
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 14.09.2021 07:27
    +2
    Витя в голове у тебя ничего не поменялось!!!
    Как был шлюхой так и остался!!!
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    Westwood.
    online
    Westwood., 14.09.2021 08:28
    0
    не понимаю зачем каналы футбол 1,2, берут во внимание мнение людей которые играли в футбол ещё в 90 х футбол изменился с тех пор
    Сабо Леоненко в свое время они были хорошие игроки нужно обновить и учитывать мнение людей которые закончили карьеру в наше время они больше понимают и лучше будут анализировать футбол
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 14.09.2021 08:24
    0
    Витя в свое время блеснул в Динамо с 1992-95 г.
    Потом Динамо-2 (1лига), Динамо-3 (2 лига), ЦСКА (Киев), Закарпаття.
    То есть с 26 лет его карьера пошла "вниз" - его игра и интеллект упали...
    Но для Ф1\2\3 в "Великом футболе" - это ВЕЛИКАЯ эксперда.
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