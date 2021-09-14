Виктор ЛЕОНЕНКО: «Луческу сделал лучше только оборону в Динамо»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и португальской «Бенфикой».
«Для всех эта Лига Чемпионов будет новая. Даже для тех, кто играл. У Динамо все сбалансировано, в отличии от Шахтера, потому что никого не покупали. Одни и те же игроки стабильно играют в чемпионате. Бенфика – самый слабый соперник среди Баварии и Барселоны. Мы – самые слабые в этой группе. Чтобы быть стабильным нужно пару лет играть хорошо, а не пару раз. Луческу сделал лучше только оборону в Динамо. А так – ничего не поменялось», - сказал Леоненко.
Матч «Динамо» – «Бенфика» состоится во вторник, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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Как был шлюхой так и остался!!!
Сабо Леоненко в свое время они были хорошие игроки нужно обновить и учитывать мнение людей которые закончили карьеру в наше время они больше понимают и лучше будут анализировать футбол
Потом Динамо-2 (1лига), Динамо-3 (2 лига), ЦСКА (Киев), Закарпаття.
То есть с 26 лет его карьера пошла "вниз" - его игра и интеллект упали...
Но для Ф1\2\3 в "Великом футболе" - это ВЕЛИКАЯ эксперда.
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