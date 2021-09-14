Сергей РАФАИЛОВ: «Малиновский — порядочный и дисциплинированный человек»

Бывший гендиректор «Зари» высказался о конфликте в сборной Украины

  • 14.09.2021 05:30
  • 674 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей РАФАИЛОВ: «Малиновский — порядочный и дисциплинированный человек»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Мнением о сложившейся ситуации в лагере национальной команды поделился человек, знавший о Руслана Малиновского не понаслышке — бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов. При его руководстве Малиновский не один сезон успешно защищал цвета луганского клуба.

«Я не владею полностью информацией, что же там произошло. Для этого лучше было бы поговорить с самим Русланом. На данный же момент мы знаем лишь о том, что сказал тренер. С Малиновским я давно не разговаривал, но могу сказать, что знаю о нем по прошлым нашим взаимоотношениям. Он очень порядочный, дисциплинированный и целеустремленный человек.

Руслан всегда с уважением относился к старшим — к друзьям, членам команды, тренерам и футболистам. Это факт. 

Все, что в последнее время происходит вокруг нашей сборной и украинского футбола в целом, действительно имеет очень сильную разрушительную силу», - сказал Рафаилов.

Читайте такж: Игорь ЦЫГАНЫК: «Ситуация Петракова, Малиновского и Караваева - это нонсенс».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности