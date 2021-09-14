Сергей РАФАИЛОВ: «Малиновский — порядочный и дисциплинированный человек»

Мнением о сложившейся ситуации в лагере национальной команды поделился человек, знавший о Руслана Малиновского не понаслышке — бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов. При его руководстве Малиновский не один сезон успешно защищал цвета луганского клуба.

«Я не владею полностью информацией, что же там произошло. Для этого лучше было бы поговорить с самим Русланом. На данный же момент мы знаем лишь о том, что сказал тренер. С Малиновским я давно не разговаривал, но могу сказать, что знаю о нем по прошлым нашим взаимоотношениям. Он очень порядочный, дисциплинированный и целеустремленный человек.

Руслан всегда с уважением относился к старшим — к друзьям, членам команды, тренерам и футболистам. Это факт.

Все, что в последнее время происходит вокруг нашей сборной и украинского футбола в целом, действительно имеет очень сильную разрушительную силу», - сказал Рафаилов.

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