Гари НЕВИЛЛ: «Роналду – величайший футболист из когда-либо игравших»

Экс-игрок МЮ считает, что Криштиану сильнее чем Месси

  • 14.09.2021 05:20
  • 287 просмотров
  • 1 комментарий
Гари НЕВИЛЛ: «Роналду – величайший футболист из когда-либо игравших»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о звездном нападающем МЮ Криштиану Роналду.

«Я посмотрел, как Роналду забивал в своей карьере. Он может забивать нерабочей левой ногой, правой ногой, может забить с большой дистанции. Наверное, сейчас он лучший игрок в мире в плане выбора позиции.

Я действительно думаю, что Роналду – величайший футболист из когда-либо игравших. Он тот игрок, который мог бы выиграть матч самыми разными способами. Он наиболее совершенный игрок.

Без сомнения, Месси забил непристойное количество голов, он невероятен. Но у Роналду есть три больших отличия – голы головой, которых он забил в 4-5 раз больше, голы нерабочей ногой, которых Роналду забил на 30-40 процентов больше, и он забил больше пенальти. Это приводит меня к мнению, что Роналду более совершенный игрок.

Голы за сборную, победы в Лиге чемпионов в командах, которые не были так хороши, как команды Месси, приводят меня к мнению о том, что Роналду – величайший игрок всех времен», – сказал Невилл.

Ранее вратарь «Манчестер Юнайтед» рассказал, чем питается Роналду.

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 14.09.2021 05:59
    0
    так и есть
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