Вратарь Манчестер Юнайтед рассказал, чем питается Роналду

Резервный голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о том, как изменились командные ужины после появления Криштиану Роналду:
«Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин заканчивается, можно позволить себе яблочный пирог, брауни, может, еще что-нибудь. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся.
Все смотрели, а что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и несколько сваренных вкрутую яиц. Роналду находится в потрясающей форме, у него почти лучшее тело в команде... После меня (смеется)».
Ранее Роналду сделал дубль в своем первом матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.
Источник — talkSPORT
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Успехов и крепкого здоровья ! Огромное удовольствие наблюдать за игрой этого футболиста. В любой команде показывает самый высокий уровень. Так держать !!!
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