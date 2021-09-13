Вратарь Манчестер Юнайтед рассказал, чем питается Роналду

Ли Грант – о меню португальского форварда

  • 13.09.2021 13:24
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  • 1 комментарий
Вратарь Манчестер Юнайтед рассказал, чем питается Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Резервный голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о том, как изменились командные ужины после появления Криштиану Роналду:

«Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин заканчивается, можно позволить себе яблочный пирог, брауни, может, еще что-нибудь. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся.

Все смотрели, а что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и несколько сваренных вкрутую яиц. Роналду находится в потрясающей форме, у него почти лучшее тело в команде... После меня (смеется)».

Ранее Роналду сделал дубль в своем первом матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.

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Источник — talkSPORT

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vilstep
    vilstep, 13.09.2021 13:30
    +4
    Роналду - настоящий профи...
    Успехов и крепкого здоровья ! Огромное удовольствие наблюдать за игрой этого футболиста. В любой команде показывает самый высокий уровень. Так держать !!!
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