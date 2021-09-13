Вратарь Манчестер Юнайтед рассказал, чем питается Роналду

Резервный голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о том, как изменились командные ужины после появления Криштиану Роналду:

«Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин заканчивается, можно позволить себе яблочный пирог, брауни, может, еще что-нибудь. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся.

Все смотрели, а что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и несколько сваренных вкрутую яиц. Роналду находится в потрясающей форме, у него почти лучшее тело в команде... После меня (смеется)».

Ранее Роналду сделал дубль в своем первом матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения.