«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» (4:1) в матче четвертого тура АПЛ. Дублем отметился звездный новичок МЮ Криштиану Роналду.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джессе Лингард (Ман Юнайтед).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Хави Манкильо (Ньюкасл).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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