БУРЯК: «Есть все предпосылки для положительного результата в матче Динамо»

Бывший главный тренер сборной Украины и «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями по поводу матча киевлян в первом туре Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Это первый евроматч сезона для «Динамо». Поэтому ожидания оптимистические. Думаю, в родных стенах надо настраиваться команде на положительный результат. Все предпосылки для этого есть.

И «Динамо», и «Шахтёру» достались по два гранда, хотя у «горняков» группа, на мой взгляд, немного полегче. При всем уважении к «Шерифу», дончане должны в Тирасполе брать три очка. Посмотрим.

Что касается «Динамо», то «Бенфика» — это не ПСЖ и не «Реал». Поэтому надо цепляться за очки. Сейчас нет команд, с которыми нельзя играть. Понятно, что просто с португальцами не будет, надо будет приложить максимум усилий для положительного результата», - сказал Буряк.

Матч «Динамо» - «Бенфика» состоится 14 сентября в Киеве. Начало матча в 22:00 по Киеву.