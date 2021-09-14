Ман Юнайтед ведет переговоры с Фернандешем по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может подписать новый контракт с Бруну Фернандешем.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, МЮ продолжает переговоры с агентом футболиста. Сам Фернандеш хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба желает, чтобы португалец подписал новый контракт до конца года.
Отмечается, что подписание нового соглашения с Бруну стало приоритетным для «Юнайтед» наравне с контрактом Поля Погба.
Ранее сообщалось, что Погба после прихода Роналду готов продлить контракт с «Ман Юнайтед».
Источник — Twitter
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