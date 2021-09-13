Погба после прихода Роналду готов продлить контракт с Ман Юнайтед

Французский хавбек передумал покидать клуб

  • 13.09.2021 11:24
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Погба после прихода Роналду готов продлить контракт с Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Поль Погба намерен подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, на это решение повлияло возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что долгое время в прессе появлялась информация о том, что Погба хочет покинуть МЮ и перебраться в «Реал».

Текущий контракт с француза с клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2020/21 Погба провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в 4 встречах, в которых отличился 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что летом МЮ хочет подписать Деклана Райса.

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Источник — The Athletic

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