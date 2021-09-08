Манчестер Юнайтед нашел замену Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» нашел замену для 28-летнего французского полузащитника Поля Погба, который вскоре может покинуть клуб.
«Красные дьяволы» нацелились на 22-летнего английского полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Также футболистом интересуется лондонский «Челси». Райс станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» будущим летом.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» три матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.
Источник — Manchester Evening News
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