Манчестер Юнайтед нашел замену Погба

Английский «Манчестер Юнайтед» нашел замену для 28-летнего французского полузащитника Поля Погба, который вскоре может покинуть клуб.

«Красные дьяволы» нацелились на 22-летнего английского полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Также футболистом интересуется лондонский «Челси». Райс станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» будущим летом.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В текущем сезоне футболист провел за «молотобойцев» три матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.