САБО: «Бенфика не такая сильная команда, чтобы не было шансов обыграть ее»

Эксперт считает, что наставник «Динамо» должно бороться за победу

  • 14.09.2021 03:44
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САБО: «Бенфика не такая сильная команда, чтобы не было шансов обыграть ее»
© ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер сборной Украины и «Динамо» Йожеф Сабо дал комментарий накануне старта киевлян в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ждем с нетерпением старт наших команд в еврокубках. Считаю, что «Бенфика» не такая сильная команда, чтобы не было шансов выиграть у нее. Приятно, что «Динамо» снова сыграет в Лиге чемпионов.

Ни в коем случае нельзя говорить, что «Бенфика» так уж намного сильнее «Динамо». Нет. Шансы есть, надо цепляться за очки и играть на победу. Считаю, что сейчас киевляне в хорошей форме и подходят к «Бенфике» с хорошими кондициями. Мелкие повреждения, как у Буяльского, думаю, останутся позади, и динамовцы сыграют сильнейшим составом.

Пока рано говорить, за какое место «Динамо» будет бороться в Лиге чемпионов. Надо посмотреть первые матчи. «Барселона» после ухода Месси тоже уже не такая грозная. Играть против этих команд можно», - сказал Сабо.

Матч «Динамо» - «Бенфика» состоится 14 сентября в Киеве. Начало матча в 22:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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