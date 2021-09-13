ВИДЕО. Шедевр в Первой лиге. Волынь забила гол почти с центра поля

В матче 8-го тура Первой лиги между командами «Олимпик» Донецк и «Волынь» Луцк (1:2) был забит гол-шедевр.
На 12-й минуте второй гол для команды из Луцка провел Сиаваш Хагназари ударом почти с центра поля.
Иранец увидел, что вратарь Владислав Рыбак вышел из ворот, и сверхдальним ударом отправил мяч точно в верхний угол ворот. Голкипер ничего не сумел сделать в этом эпизоде.
Первая лига. 8-й тур
«Олимпик» Донецк – «Волынь» Луцк – 1:2
Голы: Билый, 20 (пен) – Кобзар, 11, Хагназари, 12.
ВИДЕО: смотреть на YouTube гол Хагназари почти с центра поля
|20'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Билый (Олимпик Д).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Сиаваш Хагназари (Волынь).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.