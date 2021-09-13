8-й тур
Олимпик Д
1 : 2
Волынь
13.09.2021, FT

ВИДЕО. Шедевр в Первой лиге. Волынь забила гол почти с центра поля

На 12-й минуте второй гол для команды из Луцка провел Сиаваш Хагназари

  • 13.09.2021 23:42
  • 1071 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Шедевр в Первой лиге. Волынь забила гол почти с центра поля
© ФК Волынь Луцк. Сиаваш Хагназари

В матче 8-го тура Первой лиги между командами «Олимпик» Донецк и «Волынь» Луцк (1:2) был забит гол-шедевр.

На 12-й минуте второй гол для команды из Луцка провел Сиаваш Хагназари ударом почти с центра поля.

Иранец увидел, что вратарь Владислав Рыбак вышел из ворот, и сверхдальним ударом отправил мяч точно в верхний угол ворот. Голкипер ничего не сумел сделать в этом эпизоде.

Первая лига. 8-й тур

«Олимпик» Донецк  «Волынь» Луцк  1:2

Голы: Билый, 20 (пен) – Кобзар, 11, Хагназари, 12.

ВИДЕО: смотреть на YouTube гол Хагназари почти с центра поля

События матча
20' ГОЛ ! С пенальти забил Иван Билый (Олимпик Д).
12' ГОЛ ! Мяч забил Сиаваш Хагназари (Волынь).
11' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности