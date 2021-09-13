Волынь победила Олимпик благодаря двум быстрым голам

В поединке 8-го тура Первой лиги Украины луцкая «Волынь» на выезде обыграла донецкий «Олимпик» со счетом 2:1.
В составе луцкой команды голы забили Кобзар (11 минута) и Хагназари (12 минута). «Олимпик» ответил точным ударом Билого с пенальти на 20-й минуте.
«Олимпик» — «Волынь» — 1:2
Голы: Билый, 20, с пенальти — Кобзар, 11, Хагназари, 12
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Источник — Sport.ua
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