Во вторник, 14 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором испанский «Вильярреал» примет итальянскую «Аталанту».
Матч пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Вильярреал» – «Аталанта». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Вильярреал» – «Аталанта» покажет медиасервис MEGOGO.
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.